Stau im Mittelmeer

Ägyptens Sueskanal durch großes Containerschiff blockiert

24.03.2021, 01:17 Uhr | aj, t-online

Blockade in einer der wichtigsten Wasserstraßen im Mittelmeer: Ein riesiges Containerschiff läuft auf Grund und steckt nun im Sueskanal fest. Bilder zeigen die prekäre Situation des Schiffs.

Im Sueskanal ist ein großes Containerschiff beim Abbiegen auf Grund gelaufen und steckt nun fest. Davon berichtete am Dienstagabend unter anderem die Nachrichtenseite BBC. Der Vorfall, der sich nördlich des Hafen von Sues ereignete, führte demnach zu einem Stau im Schiffsverkehr.

Den Berichten zufolge wurden mehrere Schlepper eingesetzt, um das 59 Meter breite Schiff mit dem Namen "Ever Given" zu bewegen. Das in Panama registrierte Containerschiff war auf dem Weg von China zur Hafenstadt Rotterdam in den Niederlanden und passierte den Kanal in nördlicher Richtung auf dem Weg zum Mittelmeer, als es sich festfuhr.

Das Frachtschiff "Ever Given" steckt im Sueskanal fest: Die Internetplattform Vesselfinder zeigt mehrere Schlepperboote neben dem großen Containerschiff. (Quelle: Screenshot/Vesselfinder.com)



Das 2018 gebaute Schiff wird vom Transportunternehmen Evergreen Marine betrieben.

Ein Foto auf Instagram, das von einer Person an Bord eines anderen Frachtschiffs geschossen worden sein soll, zeigt offenbar das eingeklemmte Schiff mit einem Bagger, der den Boden entlang des Ufers räumt.

Der Sueskanal verbindet das Mittelmeer mit dem Roten Meer und stellt die kürzeste Seeverbindung zwischen Asien und Europa her. Die Wasserstraße durchquert die Landenge von Suez in Ägypten. Der Kanal ist etwa 193 Kilometer lang und umfasst drei natürliche Seen.