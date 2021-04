Nach verheerendem Brand

Frankreich gibt Termin für Eröffnung von Notre-Dame bekannt

14.04.2021, 21:44 Uhr | AFP

2019 brach ein Feuer in der Notre-Dame aus: Die Pariser Kathedrale soll 2024 wiedereröffnen. (Quelle: Geoffroy van der Hasselt/AFP)

Vor zwei Jahren ist die Pariser Kathedrale Notre-Dame bei einem Brand schwer beschädigt worden. Nun steht fest, wann das Gotteshaus wiedereröffnet wird.

Die Pariser Kathedrale Notre-Dame soll 2024 wiedereröffnet werden. Es stünden genügend Mittel bereit, um das bei einem Brand vor zwei Jahren schwer beschädigte gotische Gotteshaus bis dahin wiederaufzubauen, sagte Kulturministerin Roselyne Bachelot am Mittwoch im Senat. Die Ministerin bezifferte die Gesamtsumme aus Spenden und Zusagen auf 833 Millionen Euro.

Bachelot wollte am Donnerstag zum zweiten Jahrestag des Brandes gemeinsam mit Präsident Emmanuel Macron die Baustelle besuchen. Das Feuer am 15. April 2019 brachte unter anderem das Dach und den Spitzturm der gut 850 Jahre alten Kathedrale zum Einsturz. Macron hatte einen Wiederaufbau binnen fünf Jahren versprochen, pünktlich zu den Olympischen Sommerspielen in Paris 2024.