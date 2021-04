Corona-Fälle in Deutschland

Animation zeigt: In diesen Altersgruppen nehmen die Infektionen besonders zu

Die täglichen Corona-Neuinfektionen sind derzeit so hoch wie einst im Januar. t-online zeigt anhand von Daten-Animationen, in welchen Altersgruppen die Infektionen wieder besonders steigen.

Während der hitzigen Bundestagsdebatte zur bundesweiten Corona-Notbremse am Freitag wies Bundeskanzlerin Angela Merkel erneut darauf hin: "Die Lage ist ernst und zwar sehr ernst." Während die Vereinheitlichung der Anti-Corona-Maßnahmen in Deutschland auf dem parlamentarischen Weg ist, steigt die Zahl der Neuinfektionen von Woche zu Woche.

Am Freitag wurden binnen 24 Stunden 25.831 neue Infektionen mit dem Coronavirus an das RKI übermittelt. Damit sind die Zahlen in Deutschland wieder so hoch wie zuletzt im Januar. Auch Krankenhausaufenthalte sind immer häufiger die Folge von Infektionen. Doch wer ist derzeit am meisten von Infektionen betroffen?

