Unglück in Herford

Monteur wird in Aufzugschacht eingeklemmt und stirbt

21.04.2021, 18:57 Uhr | AFP

Ein Fahrstuhl in einem Neubau (Symbolbild): Auf einer Baustelle in Herford wurde ein Arbeiter im Schacht eingeklemmt. (Quelle: Steffen Kuttner/imago images)

Ein 39-Jähriger ist auf einer Baustelle in Herford zwischen Fahrstuhl und Decke eingeklemmt worden. Die Feuerwehr konnte ihn nicht rechtzeitig befreien.

Bei einem Arbeitsunfall auf einer Baustelle in Herford ist ein 39-jähriger Monteur gestorben. Der Mitarbeiter einer Aufzugfirma wurde bei Arbeiten an einem neu installierten Fahrstuhl zwischen der Decke des Aufzugschachts und dem Dach des Fahrkorbs eingeklemmt, wie die Herforder Feuerwehr am Mittwoch mitteilte. Zur Hilfe geeilte Arbeiter hätten ihn nicht erreichen können.

Beim Eintreffen des Notarztes sei der Eingeklemmte bereits nicht mehr ansprechbar gewesen. Um Rettungskräfte und den Monteur nicht weiter zu gefährden, sei der Fahrkorb zunächst gegen Bewegung abgesichert worden. Danach schnitt die Feuerwehr den ein Loch in die Decke des Fahrkorbs.

Der Notarzt habe nur noch den Tod des 39-Jährigen aus Paderborn feststellen können. Zur Ermittlung der Unglücksursache wurde ein Gutachter beauftragt. Auf der Baustelle waren rund 30 Einsatzkräfte der Feuerwehr, drei Notärzte und ein Notfallseelsorger im Einsatz.