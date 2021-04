Vorfall in Darmstadt

Mann steuert mit Auto direkt auf eigene Kinder zu

25.04.2021, 11:15 Uhr | dpa, t-online

Mit dem Auto fuhr ein Mann direkt auf seine eigene Familie zu. Darunter waren auch seine drei Kinder. Die konnten sich rechtzeitig in Sicherheit bringen.

In Darmstadt ist ein Mann mit einem Auto auf mehrere Familienangehörige zugesteuert. Bei dem Vorfall am Samstag wurde niemand verletzt, wie die Polizei mitteilte. Die Angehörigen – Ehefrau, Schwägerin und drei Kinder – seien nicht von dem Fahrzeug erfasst worden und hätten sich rechtzeitig in Sicherheit gebracht.

Der 45-Jährige hatte nach Polizeiangaben Alkohol getrunken und wurde festgenommen. Zu den Hintergründen des Vorfalls war zunächst nichts bekannt.