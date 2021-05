Unfall in Melbourne

Lkw rast in Australien in Fußgänger – Fahrerflucht

06.05.2021, 19:50 Uhr | sle, t-online

Unfallstelle in Melbourne: Ein LKW-Fahrer hat fünf Menschen angefahren. (Quelle: JAMES ROSS/imago images)

Um sieben Uhr Abend Ortszeit kracht es an einer Straßenkreuzung. Ein Tanklastwagen rammt in Melbourne eine Ampel und fährt in fünf Menschen. Halt machte der Fahrer aber nicht.

Ein Mann ist im australischen Melbourne mit einem Tanklastwagen in eine Gruppe Fußgänger gerast und danach geflüchtet. Das berichten mehrere australische Medien. Vier Männer und eine Frau zwischen 20 und 30 Jahren wurden dabei verletzt, zwei davon schwer. Einer der Männer befand sich nach dem Unfall am Donnerstagabend offenbar in kritischen Zustand.

Der Fahrer des Tanklastwagens sei laut Polizei beim Linksabbiegen auf den Gehweg gekommen und habe eine Ampel umgefahren. Der Mann fuhr nach dem Unfall im Stadtviertel Southbank zunächst weiter. Ein Motorradfahrer, der den Unfall beobachtet hatte, folgte dem Lkw und gab die Position an die Polizei weiter. Diese verhaftete den 64-Jährigen Unfallfahrer schließlich.