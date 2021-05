Todesurteil in Ägypten

Mönch wird wegen Mordes hingerichtet

09.05.2021, 16:25 Uhr | AFP

Ein koptischer Mönch ist in Ägypten wegen Mordes hingerichtet worden. Er soll zusammen mit einem Komplizen einen Bischof erschlagen haben. Der Fall sorgte für Entsetzen in der Gemeinde.

Nach dem Mord an einem Bischof ist ein koptischer Mönch in Ägypten hingerichtet worden. Nach Angaben seiner Familie wurde der Mönch am Sonntagmorgen exekutiert. Ein Gericht hatte im vergangenen Jahr das Todesurteil gegen Mönch Isaiah wegen des Mordes an Bischof Epiphanius bestätigt. Ein weiterer Mönch erhielt wegen seiner Beteiligung an dem Mord eine lebenslange Haftstrafe.

Der 68-jährige Bischof war im Juli 2018 erschlagen im Kloster des Heiligen Makarios im Wadi al-Natrun nordwestlich von Kairo gefunden worden, dem er als Abt vorgestanden hatte. Der Mordfall hatte Entsetzen in der koptischen Gemeinde des Landes ausgelöst. Koptische Christen machen etwa zehn Prozent der Bevölkerung im überwiegend von sunnitischen Muslimen bewohnten Ägypten aus.