Mehrere Stunden vermisst

20-Jähriger stirbt bei Badeunfall in Lünen

03.06.2021, 15:36 Uhr | dpa

Der Datteln-Hamm-Kanal in Lünen: Dort kam ein junger Mann ums Leben. (Quelle: Hans Blossey/imago images)

In Nordrhein-Westfalen ist ein junger Mann auf tragische Weise gestorben. Mit Freunden wollte er einen Kanal durchschwimmen – doch am Ufer kam er nicht an.

Ein 20 Jahre alter Mann ist bei einem Badeunfall im Datteln-Hamm-Kanal in Lünen (Kreis Unna) ums Leben gekommen. Der Mann wollte mit seinen Freunden schwimmend den Kanal überqueren und war plötzlich verschwunden, wie die Polizei mitteilte.

Der Polizei zufolge suchten Rettungskräfte am Mittwochabend mehrere Stunden nach dem Vermissten. Etwa drei Stunden nach dem Notruf fanden Taucher den Mann im Wasser und brachten ihn ans Ufer. Der Rettungsdienst habe umgehend mit den Reanimationsmaßnahmen begonnen. Der 20-Jährige wurde in ein Krankenhaus gebracht, wo er kurze Zeit später starb.