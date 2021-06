In Baumkrone gefallen

Gleitschirmpilot aus Hessen überlebt Absturz aus 20 Metern

12.06.2021, 12:48 Uhr | dpa

Riesiges Glück im Unglück: Ein Deutscher ist in Österreich mit seinem Gleitschirm abgestürzt. Ihn rettete eine Baumkrone. Auch der Grund für den Absturz ist bekannt.

Ein deutscher Gleitschirmpilot hat in Österreich einen Absturz aus etwa 20 Metern Höhe unverletzt überlebt. Der 51-Jährige aus Nüsttal in Hessen blieb mit seinem Schirm in einer Baumkrone hängen, wie die Polizei in Neustift im Stubaital (Tirol) gut 20 Kilometer südlich von Innsbruck am Samstag berichtete.

Das Unglück war am Freitag passiert, weil der Schirm des Mannes wegen Thermikproblemen plötzlich eingeklappt war, wie es von der Polizei hieß. Die Bergrettung habe den Mann befreit. Er sei dann mit einem Hubschrauber ins Tal gebracht worden. Für solche Rettungsaktionen müssten Betroffene später zahlen, sagte der Polizeisprecher.