Nahe der deutschen Grenze

Explosion in Biokraftstoff-Fabrik – vier Verletzte

06.07.2021, 09:45 Uhr | dpa

In der Nacht zum Dienstag wurden bei einer Explosion in einer Biokraftstoff-Fabrik in Tschechien vier Menschen schwer verletzt. Dutzende Einsatzkräfte kämpften gegen die Ausbreitung der Flammen.

Bei einer Explosion in einer Biokraftstoff-Fabrik in Tschechien nahe der Grenze zu Sachsen sind vier Menschen schwer verletzt worden. Einer von ihnen wurde mit dem Hubschrauber in eine Spezialklinik für Verbrennungen gebracht.

Zu dem Unglück kam es in der Nacht zu Dienstag im nordböhmischen Lovosice, wie die Feuerwehr mitteilte. Dutzende Einsatzkräfte waren vor Ort, um den Brand einer größeren Halle zu löschen und eine Ausbreitung auf weitere Gebäude zu verhindern. Nach Medienberichten soll sich Hexan entzündet haben, das in der chemischen Industrie als Lösungsmittel Verwendung findet. Die Industriestadt Lovosice liegt an der Elbe, knapp 65 Kilometer südlich von Dresden.