Attentat auf bekannten Journalisten

Kamera zeigt die letzten Sekunden und nimmt Schüsse auf

08.07.2021, 10:55 Uhr | rtr, RZ

Kriminalreporter Peter R. de Vries ist am Dienstag in Amsterdam niedergeschossen und lebensgefährlich verletzt worden. Überwachungskameras filmten die letzten Momente vor den Schüssen.

Kriminalreporter Peter R. de Vries ist am Dienstag in Amsterdam niedergeschossen und lebensgefährlich verletzt worden. Überwachungskameras filmten die letzten Momente vor den Schüssen.

In einem grauen Anzug lief der berühmte niederländische Kriminalreporter Peter R. am Dienstag eine Amsterdamer Straße entlang. Zuvor hatte er das Gebäude des Fernsehsenders RTL verlassen. Mit Blick auf sein Handy machte er sich zu Fuß auf den Weg Richtung Leidseplein-Platz in der Innenstadt.

In den Videos, die Überwachungskameras in den anliegenden Gastronomiebetrieben aufzeichneten, sind fünf Schüsse zu hören. Sie trafen den 64-Jährigen unter anderem am Kopf. Er kämpft weiterhin im Krankenhaus um sein Leben.



Immer wieder Drohungen aus der kriminellen Szene

De Vries ist sehr bekannt in den Niederlanden. Vor allem seine investigativen Recherchen in kriminellen Milieus verschafften ihm im Laufe seiner Karriere Berühmtheit, aber auch viele Feinde. Besondere Aufmerksamkeit erhielt seine Recherche im Fall des 1983 entführten Bier-Moguls Freddy Heineken. Zuletzt hatte de Vries immer wieder Drohungen aus der kriminellen Szene erhalten.

Drei Verdächte wurden inzwischen festgenommen, darunter der mögliche Schütze, teilte die niederländische Polizei mit. Details nannten sie nicht.

Die letzten Sekunden bevor Peter R. de Vries niedergeschossen wurde, sehen Sie im Video oben oder hier.