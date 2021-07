Unglück in der Türkei

Bus überschlägt sich und fängt Feuer – zwölf Tote

11.07.2021, 16:58 Uhr | dpa, sle

Bei einem Unglück in der Türkei sind zwölf Menschen ums Leben gekommen. Sie waren mit einem Kleinbus unterwegs, als sich dieser plötzlich überschlug. Die Insassen waren Migranten.

Bei einem Unfall mit einem Kleinbus sind in Muradiye im Osten der Türkei mindestens elf Migranten und eine weitere Person getötet worden. Der Minibus habe sich am gegen zwölf Uhr in der Nacht zu Sonntag in der Provinz Van in der Nähe der iranischen Grenze überschlagen und Feuer gefangen, berichtete die staatliche Nachrichtenagentur Anadolu unter Berufung auf den Provinzgouverneur. 26 Migranten seien zudem verletzt worden.

Der Fahrer verlor die Kontrolle über das Lenkrad und kam mit dem Bus von der Straße ab, schreibt die Behörde für Katastrophen- und Notfallmanagement auf Twitter.

Die Provinz Van grenzt an den Iran. Von dort aus kommen immer wieder Migranten aus Afghanistan, Pakistan und dem Iran in die Türkei. Oft werden sie von Schmugglern in Großstädte wie Istanbul gebracht. Im Juli vergangenen Jahres waren mindestens 60 Migranten ertrunken, als ihr Boot auf dem Van-See sank.