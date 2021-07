Marihuana auf A66 verteilt

Unfall enttarnt Drogenversteck in Wohnmobil

27.07.2021, 17:44 Uhr | AFP, dpa

In Hessen sorgte ein Unfall für eine Überraschung: Nach der Kollision eines Lastwagens mit einem Wohnmobil verteilten sich dutzende Kilogramm Marihuana auf der Autobahn. Sie waren zuvor offenbar gut versteckt.

Rund 50 Kilogramm Marihuana haben sich nach einem Unfall auf einer Autobahn in Hessen verteilt. Ein Lastwagen riss am Dienstagmorgen auf der A66 bei Bad Orb/Wächtersbach die Außenwand eines auf dem Standstreifen stehenden Wohnmobils auf, wie die Polizei in Offenbach mitteilte. Der Fahrer des Wohnmobils hatte kurz angehalten, um auf die Toilette zu gehen.

Der Lastwagenfahrer schätzte die Situation offenbar falsch ein. Er streifte mit seinem Fahrzeug mit Wucht das Heck des Wohnmobils. Bei der Kollision riss die Außenwand des Wohnmobils auf und zum Vorschein kam Marihuana. Die Drogen fielen aus ihrem Versteck und verteilten sich auf der Autobahn.

Der Fahrer des Wohnmobils und seine Beifahrerin kamen mit leichten Verletzungen in ein Krankenhaus. Die Beamten ermitteln nun, woher die Drogen stammen. Sie waren offensichtlich in dem Camping-Fahrzeug versteckt. Um die Autobahn wieder "drogenfrei" zu bekommen, habe man die Bereitschaftspolizei hinzugerufen.