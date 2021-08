Werte noch nicht überprüft

Messstation verzeichnet offenbar europäischen Hitzerekord

11.08.2021, 18:36 Uhr | AFP, pdi, sle

Hitzewelle in Italien: Es werden Temperaturen von bis zu 50 Grad erwartet. (Quelle: AP/dpa)

Temperaturen von fast 50 Grad Celsius: Italien erwartet die bislang heißeste Woche des Jahres. Schon jetzt könnte ein europäischer Temperaturrekord geknackt worden sein.

In Italien ist womöglich ein neuer europäischer Hitzerekord aufgestellt worden. In Syrakus auf Sizilien meldete eine Messstation 48,8 Grad Celsius. Das geht aus agrarmeteorologischen Daten der Insel hervor. Der bisherige Rekord lag bei 48 Grad und wurde 1977 in Athen gemessen. Die Daten und die Messstation müssen allerdings erst noch überprüft werden, bevor sie dann von der Weltorganisation für Meteorologie (WMO) anerkannt werden.

Das Hoch, das die Hitzewelle verursacht und den Namen "Lucifer" trägt, soll in den kommenden Tagen nordwärts ziehen und am Wochenende der Toskana und der Region Latium im Zentrum Italiens Temperaturen um die 40 Grad bringen.

