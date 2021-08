"Keine Überlebenschance"

Mode-Millionär über Bord von Kreuzfahrtschiff

20.08.2021, 07:36 Uhr | dpa

Die MS Europa am Pier in Hamburg: Das Kreuzfahrtschiff war auf dem Weg von Hamburg nach Antwerpen, als nordwestlich von Texel ein älterer Mann über Bord gegangen und etwa 27 Meter tief in die Nordsee gefallen war. (Quelle: Georg Wendt/dpa)