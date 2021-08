Ihr Kind saß schon im Wagen

Kurz bevor Frau losfahren will: VW-Elektroauto fängt Feuer

18.08.2021, 15:42 Uhr | t-online

Das brennende Auto in Gronningen: Zwei Löschfahrzeuge rückten aus, um den Brand zu löschen. (Quelle: Screenshot Youtube/Meternieuws)

Die Besitzerin und ihr Kind kamen gerade so mit dem Schrecken davon: Ein E-Auto von VW ist am Wochenende in den Niederlanden komplett ausgebrannt. Anwohner berichten von mehreren Explosionen.

Ein Auto brennt lichterloh, die Flammen schießen meterhoch – diese Bilder wurden am Wochenende in der niederländischen Stadt Groningen eingefangen. Ein Elektroauto des Typs VW ID.3 fing dort am Samstag plötzlich und aus bisher ungeklärten Gründen Feuer und brannte komplett aus.



Die Besitzerin kam nur knapp mit einem Schrecken davon. Sie wollte gerade losfahren und hatte ihr Kind bereits in den Wagen gesetzt, da bemerkte sie Rauch vom Auto aufsteigen. Rasch entfernte sie sich mit ihrem Kind vom Auto. Kurz darauf stand die gesamte Karosserie in Flammen, wie mehrere Medien berichten.



Anwohner hörten mehrere Explosionen

Anwohner erzählten dem "Dagblad Noorden", mindestens fünf Explosionen während des Brands gehört zu haben. "Anscheinend explodieren alle möglichen Teile eines solchen Motors durch das Feuer."



Die Feuerwehr löschte das Feuer schließlich. Zwei große Löschfahrzeuge rückten dazu aus.



VW untersucht die Ursache für den Brand, wie die "Bild" berichtet. Der VW ID.3 ist das erste rein als Elektroauto konzipierte Fahrzeug von Volkswagen.