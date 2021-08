Unfall bei Traunstein

61-Jähriger stürzt mit Gleitschirm ab – tödlich verletzt

20.08.2021, 12:45 Uhr | AFP, MaM

In Bayern ist ein 61-jähriger Flugschüler bei einem Gleitschirmflug tödlich verunglückt. Zunächst war sein Flug reibungslos verlaufen, doch dann klappte sein Gleitschirm plötzlich zusammen und der Mann stürzte in die Tiefe.

In Bayern ist am Donnerstag ein Mann mit einem Gleitschirm tödlich verunglückt. Am Balsberg im bayerischen Unterwössen nahe Traunstein stürzte der Mann in die Tiefe.

Der 61-Jährige sei Flugschüler an der dortigen Flugschule gewesen, teilte die Polizei in Rosenheim am Freitag mit. Nach einem zuerst reibungslosen Flug sei sein Gleitschirm, aus bisher unbekannten Gründen, plötzlich zusammengeklappt. Der Mann sei infolge dessen aus etwa 30 Metern Höhe auf eine Wiese gestürzt. Dabei verletzte er sich tödlich.

Auch der herbeigerufene Notarzt habe dem Mann nicht mehr helfen können, hieß es weiter. Der Tote sei von der Bergwacht und einem Polizeihubschrauber geborgen worden. Die Polizei in Grassau führt die Ermittlungen zum Unfall und den Ursachen.