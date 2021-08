"Henri" bedroht auch New York

US-Region erlebt ihren ersten Hurrikan in 30 Jahren

21.08.2021, 07:02 Uhr | t-online, wan

So weit nördlich wie der aktuelle Tropen-Sturm Henri sind heftige Wetterereignisse in den USA selten. Doch am Wochenende soll daraus ein Hurrikan werden und New England treffen. Das hat die Region lange nicht gesehen.

Die amerikanische Hurrikan-Behörde hat am Freitag (Ortszeit) eine seltene Warnung ausgegeben. Die US-Region New England könnte vom Sturm Henri betroffen werden. Dieser ist derzeit noch ein Tropensturm, wird aber stärker. New England hat vor 30 Jahren den letzten Hurrikan erlebt. Auch Long Island und Martha's Vineyard stehen auf der Warnliste. Im vorhergesagten Pfad liegen die Städte New Work und Boston. Eine Sturmwarnung dieser Art gab es zuletzt vor zehn Jahren.

Da die Böden bereits von heftigen Regenfällen mit Wasser vollgesaugt sind und starke Winde erwartet werden, rechnen Meteorologen mit umfallenden Bäumen und Problem bei der Stromversorgung.

Sturm Bob hatte fast auf den Tag genau vor 30 Jahren die Westküste im Norden der USA getroffen. Einige Regionen, darunter Cape Cod, waren bis zu zwei Wochen ohne Strom. Damals starben 17 Menschen, Häuser im Wert von 1,7 Milliarden Dollar wurden zerstört.