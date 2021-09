Baden-Baden

160 Gäste nach Großbrand in Hotel evakuiert

02.09.2021, 08:52 Uhr | dpa, t-online

Der Badische Hof in Baden-Baden (Archivbild): Flammen loderten wohl zuerst aus dem Dachstuhl. (Quelle: Preußer/imago images)

Am frühen Morgen ist in einem Hotel in Baden-Baden ein Feuer ausgebrochen. Mehr als 150 Gäste mussten das Gebäude rasch verlassen. Ob es Verletzte gibt, war zunächst unklar.

Wegen eines Großbrandes in einem Hotel in Baden-Baden sind rund 160 Gäste evakuiert worden. Das Feuer sei am frühen Donnerstagmorgen ausgebrochen, teilte die Polizei mit.



Bei dem Hotel handelt es sich um den zentral gelegenen Badischen Hof, der in diesem Sommer erst wieder neu eröffnet wurde, berichtet der "SWR". Zeitweise habe der Dachstuhl des Gebäudes lichterloh in Flammen gestanden.

"Inzwischen ist der Großbrand gelöscht, aber die Löscharbeiten laufen noch", sagte ein Sprecher der Polizei am Donnerstagmorgen. Ob es Verletzte gab, war zunächst unklar. Eine Frau wurde zur Untersuchung in ein Krankenhaus gebracht. Die Polizei ermittelt zur Brandursache.