"Lang lebe der Widerstand"

Im Video: Taliban schießen bei Demo – Chaos bricht aus

07.09.2021, 19:32 Uhr | t-online

Chaos und Angst: Während einer Demonstration in Kabul haben Mitglieder der radikal-islamistischen Taliban auf Zivilsten geschossen. (Quelle: t-online)

Taliban schießen auf Protestierende in Afghanistan

Mitglieder der herrschenden Taliban haben in Kabul plötzlich auf einer Demonstration geschossen. Die Menschen protestierten gegen die Terrorherrschaft der Miliz, als die Schüsse fielen.

Hunderte Menschen haben in der afghanischen Hauptstadt Kabul gegen die Terrormiliz der Taliban und den pakistanischen Staat demonstriert. Sie werfen dem Nachbarstaat vor, die Taliban zu unterstützen. Männer und Frauen riefen bei Straßenprotesten Parolen wie "Lang lebe der Widerstand". Mitglieder der Taliban, die in Afghanistan die Straßen kontrollieren, schossen daraufhin in die Luft.

Hintergrund sind auch die Kämpfe, die derzeit um Pandschir toben. Die Provinz wird von Widerstandskämpfern gegen die Taliban verteidigt. Pandschir gilt als letztes Gebiet, welches nicht vollends von den Terroristen beherrscht wird.

Auf dem Video oben oder hier können Sie die chaotischen Szenen sehen. Nach den Schüssen brach Panik aus. Trotz der Schüsse wurde aber glücklicherweise keiner der Demonstranten verletzt.