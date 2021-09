300.000 Haushalte betroffen

Massiver Stromausfall in Dresden

13.09.2021, 17:42 Uhr | dpa

Der Ausfall einer Anlage in einem Umspannwerk hatte weitreichende Konsequenzen: In Dresden gab es am Montagnachmittag mehr als eine Stunde lang keinen Strom – rund 300.000 Haushalte waren betroffen.

Dresden und das Umland der sächsischen Landeshauptstadt sind am Montag von einem großflächigen Stromausfall betroffen gewesen. Rund 300.000 Haushalte sowie Industrieunternehmen waren vorübergehend von der Störung betroffen, wie das Energieunternehmen Sachsen Energie AG in Dresden mitteilte. Grund dafür war ein Ausfall einer Anlage wegen einer Störung im Umspannwerk Dresden-Süd, das einer der Netzknotenpunkte für Ostsachsen ist.

Im gesamten Stadtgebiet gab es mehr als eine Stunde lang keinen Strom. Seit 15.00 Uhr waren 95 Prozent der Kundinnen und Kunden wieder versorgt. Die Feuerwehr Dresden bat darum, die 112 nur für Notfälle zu nutzen und nicht nach der Dauer des Ausfalls zu fragen.