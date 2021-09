Unglück in Österreich

Paraglider aus Bayern stürzt in den Tod

19.09.2021, 11:41 Uhr | dpa

In Österreich ist ein 50-Jähriger bei einem Flug mit dem Paraglider tödlich verunglückt. Als sich der Wind drehte, stürzte er in die Tiefe. Seine Freunde eilten ihm noch zu Hilfe.

In Österreich ist ein Paraglider tödlich verunglückt. Der 50-Jährige stürzte am Samstag aus einer Höhe von etwa 15 Metern auf eine Skipiste, wie die Polizei am Sonntag mitteilte. Der Mann aus dem bayrischen Landkreis Freyung-Grafenau war mit zwei Freunden aus Passau unterwegs, als sich der Unfall ereignete.

Nach Angaben der Polizei waren nach ersten Ermittlungen Seitenwind und ein Strömungsabriss Grund für den Absturz. Die Begleiter des 50-Jährigen leisteten noch Erste Hilfe, konnten ihren Freund jedoch nicht mehr retten. Ein Notarzt konnte nur noch seinen Tod feststellen.