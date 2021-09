Freundliche Wetterlage am Wochenende

Diese Regionen können sich auf bis zu 26 Grad freuen

Der Wettertrend zum Wochenende: Die letzten Tage waren herbstlich nass und kalt, doch nun kommt der Spätsommer zurück – zumindest in einzelnen Regionen. (Quelle: t-online)

Der kalendarische Herbst hat begonnen und das war in den letzten Tagen auch zu spüren. Doch nun soll spätsommerliches Wetter zurückkehren. t-online-Wetterkolumnistin Michaela Koschak erklärt Ihnen, wie das Wetter bei Ihnen wird.

Erste Herbststürme sind über Deutschland gefegt. Doch zum Wochenende hin wird es nun noch einmal spätsommerlich warm. Die Temperaturen klettern teils sogar auf über 25 Grad.



Regnerisch und nass war das Wetter in vielen Regionen Deutschlands. Über den Norden des Landes zogen erste Herbstunwetter. Große Stürme blieben bisher aber aus. Dennoch ist klar: Der Herbst hat spürbar Einzug in Deutschland gehalten. Nun werden am Wochenende allerdings bis zu 25 Grad Celsius erwartet.

Während einige Teile des Landes den Sommer zurückerwarten, sollen in anderen Regionen nachts einstellige Temperaturwerte erreicht werden.

Michaela Koschak hat an der FU Berlin Meteorologie studiert und ist vielen Menschen aus dem Fernsehen bekannt. Unter anderem für Sat.1, MDR und NDR hat die 43-Jährige das Wetter präsentiert. Außerdem ist sie Buchautorin.

Seit 2019 arbeitet Michaela Koschak auch als Wetterkolumnistin für t-online, kommentiert und erklärt bei uns regelmäßig Wetterphänomene. Zudem blickt sie zweimal pro Woche im Video auf die aktuellen Wetterentwicklungen in Deutschland.