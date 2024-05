Experten: So entwickelt sich die Wirtschaft 2024

Nur ein Bereich sendet gerade positive Signale an die deutsche Wirtschaft. Für einen echten Aufschwung reiche das nicht aus, warnen Experten – und sagen, was nun dringend getan werden muss.

Trotz des guten Starts ins neue Jahr kommt die deutsche Wirtschaft nach Einschätzung der IW-Forscher 2024 nicht über eine Stagnation hinaus. Das Bruttoinlandsprodukt (BIP) werde nur auf dem Wert des vergangenen Jahres verharren, heißt es in der neuen Konjunkturprognose des Instituts der deutschen Wirtschaft (IW), die der Nachrichtenagentur Reuters am Mittwoch vorlag. Unternehmensbefragungen signalisierten eine schwache wirtschaftliche Entwicklung.

"Vor allem die Industrie und die Bauwirtschaft bleiben in der Rezession verhaftet", erklärten die Kölner Ökonominnen und Ökonomen. Positive Impulse kämen nur vom Konsum. "Für einen echten Aufschwung reicht das nicht aus. Neben dem Konsum müssen die Investitionen endlich in die Gänge kommen", sagte IW-Konjunkturexperte Michael Grömling. "Hier haben sich mittlerweile gewaltige Lücken aufgebaut."

"Wenn sich nichts ändert, verschleudern wir unser Potenzial"

Die deutsche Wirtschaft war im vergangenen Jahr um 0,2 Prozent geschrumpft. Ende 2023 ging es sogar um 0,5 Prozent bergab, bis das BIP dann Anfang 2024 um 0,2 Prozent zulegte und Deutschland so knapp an einer Rezession vorbeischrammte. Viele Fachleute erwarten für das laufende Jahr nur eine schleppende Erholung, die Bundesregierung peilt 0,3 Prozent Wachstum an.