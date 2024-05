Das ist eine gute Frage. Die Politiker der Weimarer Republik wollten – angesichts der Kriegsschuldfrage und horrender Reparationsleistungen – den verlorenen Krieg in den Hintergrund drängen. Sie hatten auch kaum Ahnung davon, nur einige wenige der Abgeordneten im deutschen Parlament von 1919 waren an der Front gewesen. Viele Deutsche stellten sich damals Fragen: Warum verbot die Weimarer Verfassung die Verleihung von Orden? Weshalb stellte man die Kriegsverwundeten den im Arbeitsalltag Verletzten rechtlich gleich? Für die Veteranen war das eine Provokation allergrößten Ausmaßes. Franz Seldte vom "Stahlhelm"…

Ja! Fünf "gueules cassées", "zerschlagene Gesichter", wie diese Männer respektvoll genannt wurden, waren 1919 bei der Unterzeichnung des Friedensvertrags von Versailles anwesend. Kriegsversehrte nahmen in Frankreich selbstverständlich bei nationalen Feiern in der ersten Reihe Platz, eine bis heute existierende Lotterie sorgte für finanzielle Unterstützung. In Deutschland fand sich hingegen keine parteiübergreifende, geschweige denn ideologieübergreifende Form der Würdigung der Toten und Verwundeten des Krieges. In Frankreich existierte wiederum bereits seit 1919 ein Gesetz, wonach in jeder der circa 30.000 Gemeinden ein Kriegerdenkmal in der Nähe des Rathauses zu stehen hat.