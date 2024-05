Die US-Regierung hat einige Exportlizenzen für Lieferungen an Huawei widerrufen. Der am Dienstag vom Handelsministerium bekanntgegebene Schritt trifft Firmen, die den chinesischen Handy- und Laptop-Hersteller etwa mit Chips versorgen. Einem Insider zufolge wurden einige von ihnen noch am selben Tag darüber in Kenntnis gesetzt, dass der Widerruf mit sofortiger Wirkung erfolge. Die US-Nachrichtenagentur Bloomberg berichtet unter Berufung auf Insider, dass davon auch die beiden Halbleiterriesen Intel und Qualcomm, die Huawei beliefern, betroffen sind.