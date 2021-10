"Kommt immer wieder zu Explosionen"

Abfüllanlage von Flüssiggas in Dresden in Brand geraten

21.10.2021, 11:50 Uhr | AFP, t-online

Seit dem frühen Morgen kämpfen Polizei und Feuerwehr gegen das Feuer: Anwohner sollten möglichst Türen und Fenster geschlossen halten. Die Brandursache ist noch unklar.

In Dresden ist in einer Abfüllanlage für Flüssiggas ein Feuer ausgebrochen. "Es kommt immer wieder zu Explosionen und einer starken Rauchentwicklung", teilte die Feuerwehr in der sächsischen Hauptstadt am Donnerstag mit. Die nähere Umgebung der Industrieanlage im Stadtteil Albertstadt wurde vollständig für den Verkehr gesperrt. Autofahrer wurden aufgefordert, die Gegend zu umfahren.

Außerdem rief die Feuerwehr die Bevölkerung in den Bereichen Albertstadt und Klotzsche auf, Fenster und Türen geschlossen zu halten sowie Belüftungs- und Klimaanlagen abzuschalten. Neben der Feuerwehr startete auch die Polizei einen großen Einsatz. Die Feuerwehr teilte nach mehreren Stunden mit, man habe das Feuer unter Kontrolle und führe nur noch wenige Löscharbeiten durch.

Die Rauchsäule der brennenden Abfüllanlage war noch in großer Entfernung zu sehen. Angaben zu möglichen Verletzten und zur Brandursache gab es zunächst nicht.