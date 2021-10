"Schreckliches Bild"

Drei Menschen sterben bei schwerem Verkehrsunfall

29.10.2021, 08:54 Uhr | t-online, dpa

Bei einem schweren Verkehrsunfall in Friesland sind drei Menschen ums Leben gekommen. Offenbar kollidierten drei Fahrzeuge bei einer Abfahrt nahe der Stadt Jever.

Bei einem Verkehrsunfall im friesischen Jever sind drei Menschen ums Leben gekommen. An dem Crash am Donnerstagnachmittag waren zwei Laster und ein Auto beteiligt, wie ein Polizeisprecher in Wilhelmshaven sagte. Zwei Personen wurden den Angaben zufolge schwer verletzt. Der Unfall ereignete sich auf der Ortsumgehung der Kleinstadt.



Laut Polizei hatte ein 56-jähriger Autofahrer auf der Bundesstraße 210 verbotenerweise zum Überholen eines vor ihm fahrenden Lasters angesetzt. Während des Überholens sei der Wagen seitlich mit einem entgegenkommenden Lastwagen zusammengestoßen. In der Folge geriet der Laster in den Gegenverkehr und stieß mit dem zuvor vom Auto überholten Lastwagen frontal zusammen.



Polizei spricht von "schrecklichem Bild"

Drei männliche Insassen der beteiligten Sattelzüge im Alter von 18 bis 52 Jahren kamen ums Leben. Der Autofahrer und ein 18-jähriger Beifahrer in einem der Laster wurden schwer verletzt ins Krankenhaus gebracht.

Der Polizeisprecher sprach von einem "schrecklichen Bild" an der Unfallstelle. Der Müllwagen und der Silotransporter seien teils umgekippt. Am frühen Donnerstagabend wurden die Fahrzeuge noch geborgen. Die B210 soll bis Freitagmorgen gesperrt bleiben.