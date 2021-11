Unglück in Houston

Mindestens acht Tote bei US-Festival Astroworld

06.11.2021, 08:53 Uhr | t-online

Andrang am Einlass des Astroworld-Festivals in Houston: Bei dem Konzert sind zahlreiche Menschen getötet worden. (Quelle: ABC News)

Auf einem Musikfestival in Houston im US-Bundesstaat Texas ist es offenbar zu einem enormen Massenandrang an einem der Eingänge gekommen. Mindestens acht Menschen starben, viele wurden verletzt.

Mindestens acht Menschen sind auf dem amerikanischen Astroworld-Festival in der Großstadt Houston getötet worden. "Wir hatten zahlreiche Verletzte", sagte Sam Peña, Leiter der Feuerwehr von Houston, auf einer Pressekonferenz am frühen Samstagmorgen.



Der Feuerwehrchef beschrieb den Vorfall als "Massenunfall" und sagte, dass die Menge gegen 21 Uhr Ortszeit begann, sich in Richtung der Bühne zu drängen. Das habe eine Panik verursacht und zu Verletzungen geführt, sagte er. "Die Leute fingen an, umzufallen, wurden bewusstlos und das verursachte zusätzliche Panik", sagte Peña. 17 Menschen seien in Krankenhäuser gebracht worden, elf von ihnen hatten einen Herzstillstand erlitten.



Darüber hinaus wurden mehr als 300 Menschen in einem in der Nähe des Festivals eingerichteten Krankenzelt behandelt. Ein vom TV-Kanal KTRK aufgenommenes Video vom Freitag zeigte, wie Hunderte Menschen durch den VIP-Eingang der Veranstaltung stürmten, Metalldetektoren umwarfen und das Sicherheitspersonal ignorierten, bevor die Tore von Polizisten auf Pferden gesichert wurden.

Das von dem in Houston geborenen Rapper Travis Scott organisierte dritte jährliche Festival sollte laut der Veranstaltungswebsite von Freitag bis Samstag stattfinden. Der Samstag ist inzwischen abgesagt worden.



Auf dem Festival sollten Künstler wie SZA, Bad Bunny und 21 Savage auftreten. Etwa 50.000 Menschen besuchten die Veranstaltung am Freitag. Eine offizielle Stellungnahme des Veranstalters gibt es bislang noch nicht.