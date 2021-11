Corona-Tragödie Rumänien

Ungeimpfte Patientin im Video: "Ich war fahrlässig"

Rumäniens Krankenhäuser am Limit: Corona-Patienten in den Krankenhäusern bereuen ihre Entscheidung, ungeimpft zu bleiben. (Quelle: t-online)

Die Krankenhäuser in Rumänien sind am Limit. Das Land steht an der weltweiten Spitze der täglichen Corona-Toten. Viele Patienten in den Krankenhäusern bereuen jetzt, dass sie sich nicht impfen ließen.

Rumänien erlebt derzeit die schlimmste seiner bisherigen Corona-Wellen. Das liegt besonders an der niedrigen Impfbereitschaft im Land: Nur rund 34 Prozent der Erwachsenen sind vollständig geimpft. Besonders tragisch: Gerade die Impfquote bei den über 80-Jährigen ist verschwindend gering.



Damit steht Rumänien auf dem vorletzten Platz in der EU. Nur Bulgarien liegt bei der Impfquote noch dahinter. Am Wochenanfang starben innerhalb eines Tages fast 600 Menschen in Zusammenhang mit dem Coronavirus. Das sind so viele wie in keinem anderen Land der Welt. Inzwischen gelten seit Ende Oktober wieder neue Einschränkungen: Wer in Geschäfte will, muss geimpft oder genesen sein. Auch dürfen nur Geimpfte oder Genesene zwischen 22 und fünf Uhr morgens das Haus verlassen.

Wie die Corona-Patienten auf den Intensivstationen ihre Lage erklären, ob sie es bereuen, sich nicht geimpft zu haben und die Gründe für die geringe Impfquote erfahren Sie hier oder oben im Video.