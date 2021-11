Passagiere evakuiert

Feuer an ICE in Offenburger Bahnhof

17.11.2021, 03:43 Uhr | dpa

Ein ICE fährt in den Hauptbahnhof in Frankfurt am Main ein (Symbolbild): Bei einem Zug in Offenburg kam es zu einem Feuer an einer Bremse. (Quelle: Arnulf Hettrich/imago images)

Mit dem Schrecken sind Passagiere eines ICE davongekommen, an dem am Dienstagabend Feuer ausgebrochen war. Dieses war offenbar an einer heißgelaufenen Bremse entstanden.

Wegen einer heißgelaufenen Bremse ist es am Dienstagabend zu einem Feuer an einem ICE im Offenburger Bahnhof gekommen. Bei Eintreffen der Einsatzkräfte seien die 120 Passagiere bereits in Sicherheit gebracht worden, teilte die Feuerwehr mit. Nach kurzem Warten hätten die Fahrgäste ihre Reise mit anderen Zügen fortsetzen können.

Der betroffene ICE soll nach Angaben eines Sprechers der Deutschen Bahn nach Basel gefahren und dort von Techniker untersucht werden. Auf den Zugbetrieb habe der Brand keine Auswirkungen gehabt.