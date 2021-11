Dramatische Corona-Lage

Salzburger Krankenhäuser bereiten sich auf Triage vor

Für Ungeimpfte gilt in Österreich ein Lockdown, die Inzidenzen liegen vielerorts weit über der 1.000er-Marke. Intensivstationen sind überlastet, nicht allen kann geholfen werden. Jetzt sollen Triage-Teams kommen.

Auf den Straßen der Salzburger Innenstadt kontrollieren Streifen der Polizei Impfausweise. Für Ungeimpfte gilt in Österreich seit einigen Tagen ein Lockdown. So will die Regierung die dramatische Corona-Lage in den Griff bekommen. Strenge Maßnahmen scheinen dringend nötig, denn die Inzidenzen liegen vielerorts weit über der 1.000er-Marke. Krankenhäuser und Intensivstationen sind überlastet. In Salzburg sollen nun Triage-Teams entscheiden, wem geholfen wird.

Wie dramatisch die Lage in den Salzburger Krankenhäusern ist und wie der Lockdown für Ungeimpfte durchgesetzt wird, sehen Sie in unserem Video direkt hier oder oben im Artikel.