Arzt macht Ansage

"Es werden Menschen sterben, die auf Intensiv nicht sterben würden"

Die Corona-Lage in Deutschland ist angespannt, aber in einigen Nachbarländern ist die Situation noch dramatischer. Ein Arzt aus Belgien findet deutliche Worte. (Quelle: t-online/Reuters)

Die Corona-Lage in Deutschland ist angespannt, aber in einigen Nachbarländern ist die Situation noch dramatischer. Ein Arzt aus Belgien, das seit Sonntag wieder als Hochrisikogebiet gilt, schlägt Alarm.

Die Corona-Zahlen in Belgien steigen unaufhörlich. Zuletzt infizierten sich dort im Durchschnitt mehr als 13.000 Menschen täglich mit dem Coronavirus. Die absolute Zahl der Neuinfektionen ist in Deutschland zwar mehr als dreimal so hoch, gemessen an der Größe der Bevölkerung ist die Lage im westlichen Nachbarland zurzeit jedoch dramatischer.

Für das belgische Gesundheitssystem ist das eine bedrohliche Situation. Wie auch hierzulande befürchten Ärzte, schwere Entscheidungen treffen zu müssen, wenn es um die Frage geht, wer ein Bett auf einer Intensivstation bekommt und wer nicht.

Wie sich die Situation in Belgiens Krankenhäusern derzeit darstellt und welche deutliche Botschaft ein Arzt aus Antwerpen sendet, sehen Sie im Video hier oder oben.