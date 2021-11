Lockdown wegen Inzidenz über 1.000

Betroffene im Video: "Es ist vieles übertrieben"

Der Landkreis Traunstein in Bayern gehört zu den Regionen, in denen das öffentliche Leben wegen der Corona-Pandemie weitgehend heruntergefahren werden soll. (Quelle: Reuters)

In einigen Landkreisen in Bayern ist die Inzidenz so hoch, dass ab Donnerstag wieder gilt: Gastronomie und Kultur müssen schließen, im Handel gelten Einschränkungen. Verständnis haben dafür nicht alle – und zeigen das auch vor der Kamera.

Geschlossene Restaurants, Hotels, Sport- und Kulturbetriebe, nur halb so viele Kunden in Geschäften: In sieben Landkreisen in Bayern gilt ab Donnerstag wieder ein Lockdown, weil die Inzidenz dort über 1.000 liegt. Mit betroffen ist auch Traunstein. Dort sind längst nicht alle mit den neuen Maßnahmen einverstanden.

