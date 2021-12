Auch Kinder

Mehrere Vermisste nach Explosion eines Hauses in Italien

11.12.2021, 23:51 Uhr | dpa

Ein italienisches Feuerwehrfahrzeug vor einem Haus (Symbolbild): In der Stadt Ravanusa ist ein Haus explodiert. (Quelle: AndreaxRonchini/imago images)

In Italien werden nach der Explosion eines Hauses zwölf Menschen vermisst. Es wird vermutet, dass sich ausströmendes Gas entzündet hat. Retter suchen nach Opfern.

Nach einer Explosion in einem Wohnhaus auf Sizilien werden mehrere Menschen vermisst. Unter den zwölf Vermissten seien auch Kinder, berichtete die italienische Nachrichtenagentur Ansa. Das Haus in Ravanusa stürzte am Samstagabend ein, wie die Feuerwehr erklärte.



Viele Retter waren im Einsatz, um die Flammen zu löschen und nach Vermissten zu suchen. Laut Ansa war eine Gasflasche in dem vierstöckigen Haus explodiert oder Gas ausgetreten. Auf Videos waren Flammen und weit verteilte Trümmerteile zu sehen. "Es sieht aus wie Beirut", sagte ein Feuerwehrmann der italienischen Nachrichtenseite Agrigentonotizie. Offenbar wurde mehrere Häuser in Mitleidenschaft gezogen. Nachdem die Retter die Flammen gelöscht hatten, begannen sie mit der Suche nach Opfern.