In hessischer Landeshauptstadt

US-Armee hilft Feuerwehr beim Löschen von Misthaufen

28.12.2021, 15:31 Uhr | AFP

Großeinsatz in Wiesbaden-Delkenheim: Die Feuerwehr löscht einen rund 2.500 Kubikmeter großen brennenden Misthaufen in einem landwirtschaftlichen Betrieb. (Quelle: Feuerwehr Wiesbaden/dpa)

Im Wiesbadener Stadtteil Delkenheim hat eine Halle in Flammen gestanden. Neben der Feuerwehr rückte sogar die US-Armee an, um den riesigen Brand zu löschen. Die Ursache ist noch unklar.

Die US-Armee hat die Feuerwehr Wiesbaden beim Löschen eines großen Misthaufens unterstützt. Am Dienstagmorgen brannten in einem Landwirtschaftsbetrieb rund 2.500 Kubikmeter Mist in einer offenen Halle, wie die Feuerwehr mitteilte.

Die Feuerwehr der US-Armee rückte mit einem sogenannten Flugfeldlöschfahrzeug an. Dieses Spezialgerät hat einen extra großen Wassertank.

Insgesamt waren bis zu 45 Feuerwehrkräfte im Einsatz. Die Brandursache war noch unklar.