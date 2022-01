Mindestens drei Verletzte

Schneebedeckte Brücke in Pittsburgh bricht zusammen

28.01.2022, 15:54 Uhr | dpa, t-online

Brücke in Pittsburgh: Bei der eingestürzten Brücke hat es sich um eine wichtige Verkehrsader in die Stadt gehandelt. (Quelle: Screenshot/Twitter/Ashley Dogherty)

In den USA ist eine schneebedeckte Brücke knapp 20 Meter tief gestürzt. Der Vorfall ereignete sich kurz vor dem Besuch von Präsident Biden – der genau dieses Problem thematisieren will.

Vor dem Besuch von US-Präsident Joe Biden in Pittsburgh ist in der US-Metropole eine schneebedeckte Brücke mit einer wichtigen Verkehrsverbindung eingestürzt. "Wir glauben nicht, dass es Todesopfer gibt", sagte der Vizegouverneur des US-Bundesstaats Pennsylvania, John Fetterman, dem Sender CNN am Freitag in einem Telefonat vom Ort des Unglücks. Wenig später meldeten die Behörden in Pittsburgh, dass mindestens drei Menschen verletzt und ins Krankenhaus gebracht wurden. Die Einsatzkräfte suchten nach weiteren möglichen Verletzten unter der Brücke.



Die Brücke sei knapp 20 Meter tief auf einen Fußgängerweg in einem Park gestürzt. Auf Bildern in sozialen Medien war zu sehen, dass mehrere Pkw und ein Bus beschädigt wurden. Die Behörden riefen Bürgerinnen und Bürger dazu auf, die Unglücksstelle zu meiden.

Biden will bei seinem Besuch in Pittsburgh am Nachmittag unter anderem über die Modernisierung der maroden Infrastruktur in den Vereinigten Staaten sprechen.



Fetterman sagte, der Brückeneinsturz unterstreiche auf "schreckliche Art und Weise", wie drängend die Infrastrukturmängel in den USA seien. Der Vizegouverneur fügte hinzu: "Glücklicherweise beginnen die Schulen wegen des Wetters mit zwei Stunden Verspätung, es war also weniger Verkehr als an einem normalen Tag." Bei der Brücke habe es sich um eine wichtige Verkehrsader in die Stadt gehandelt. Er selbst sei etliche Male über die Brücke gefahren. "Es ist surreal."