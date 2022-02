Darum greift Putin nach der Ukraine

Wie weit geht Putin? Die USA gehen von einem Angriff auf die Ukraine in der kommenden Woche aus. Welche geopolitischen Interessen hinter dem Konflikt stecken, löst ein Video auf.

Russische Panzer und Soldaten proben in einem großen Militärmanöver den Kriegsfall. Und die US-Regierung warnt jetzt vor einer russischen Invasion in die Ukraine in der kommenden Woche. Vor acht Jahren besetzte Russland bereits erfolgreich die ukrainische Halbinsel Krim und unterstützte am Donbass prorussische Separatisten, die bis heute Krieg im Osten der Ukraine führen. Für den russischen Präsidenten Putin sind die Ukraine und Russland eine Gemeinschaft – schon allein aus historischen Gründen.