"Der Hai hat einfach nicht aufgehört"

Sydney sucht Weißen Hai – Details über Opfer bekannt

17.02.2022, 11:00 Uhr | AFP, dpa, lw

Ein Haiangriff, der für einen Schwimmer in Australien tödlich endete, sorgt für Entsetzen. Zeugen berichten von einem "schrecklichen Vorfall". Derweil suchen die Behörden nach dem etwa drei Meter langen Tier.

Nach dem ersten tödlichen Haiangriff vor Sydney seit Jahrzehnten hält die australische Metropole Ausschau nach einem Weißen Hai: Behördenvertreter setzten am Donnerstag Drohnen und Seile mit Ködern ein und suchten von Schiffen aus nach dem Hai, der mindestens drei Meter lang sein soll.

"Auf Grundlage von öffentlichen Filmaufnahmen und Augenzeugenberichten gehen Hai-Experten davon aus, dass ein Weißer Hai, mindestens drei Meter lang, wahrscheinlich dafür verantwortlich war", teilte die staatliche Behörde für Primärindustrie mit. Am Mittwochnachmittag war ein 35 Jahre alter Schwimmer von dem Tier attackiert worden.

"Es war schrecklich"

Fischer und Golfspieler mussten von Felsen aus hilflos zuschauen. Das Opfer erlag seinen Verletzungen, die Rettungshelfer als "katastrophal" beschrieben. Ein Augenzeuge hatte dem Sender 9News gesagt, er habe Schreie gehört und einen mehr als vier Meter langen Weißen Hai im Wasser gesehen. Ein Fischer, der in der Nähe auf einem Felsen stand, berichtete, der Angriff habe sehr lange gedauert. "Der Hai hat einfach nicht aufgehört. Es war schrecklich."

Es seien mehrere Seile um die Little Bay Beach gespannt worden, in deren Nähe sich die Haiattacke ereignet habe, teilte die Behörde mit. Diese sind mit Haken und Ködern versehen, mit deren Hilfe Haie eingefangen und in entferntere Gewässer gelockt werden können. Der Einsatz dieser Seile ist umstritten.

Mann schwamm fast täglich an dem Strand

Nach Medienberichten soll der Mann fast täglich an dem Strand an der australischen Ostküste geschwommen sein. Am Mittwoch habe er für ein Wohltätigkeits-Schwimmen in der Region trainiert, das am Wochenende stattfinden sollte, aber nun abgesagt wurde.

Der Premierminister des Bundesstaates New South Wales, Dominic Perrottet, sprach von einer "schrecklichen Tragödie". Ein Lokalpolitiker erklärte, die gesamte Gemeinde sei erschüttert von dem Vorfall. "Es gibt immer Risiken im offenen Wasser, aber die wichtigste Botschaft, die wir für unsere Gemeinschaft haben, ist die, dass Haiangriffe – so tragisch dieser auch war – extrem selten sind."

Der Vorfall war der erste tödliche Haiangriff vor Sydney seit 1963 und der erste in Australien in diesem Jahr. Zwar sind Haiangriffe selten. Dennoch nimmt ihre Zahl in Australien seit Jahren zu – unter anderem weil auch die Zahl der Wassersportler steigt. Besonders betroffen sind Surfer, denen Haie in die Extremitäten beißen, weil sie sie für Robben halten.