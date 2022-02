Zweijähriges Kind unter Opfern

Auto stürzt bei Salzburg in einen Fluss – drei Tote

21.02.2022, 00:16 Uhr | AFP, aj

Einsatzkräfte der Wasserrettung bei der Bergung an der Salzach: Beim Sturz eines Autos in den Fluss sind drei Menschen ums Leben gekommen. (Quelle: Fmt-Pictures/APA/dpa)

Beim Sturz eines Autos in einen Fluss an der deutsch-österreichischen Grenze sind drei Menschen ums Leben gekommen. Die Versuche der Rettungskräfte, ein zweijähriges Kind nach dem Unfall wiederzubeleben, waren vergeblich.

Bei einem Unfall nahe Salzburg sind am Sonntag drei Insassen eines Autos gestorben. Der Pkw sei in Oberndorf in die Salzach gestürzt, teilte die Polizei mit. Zwei Erwachsene und ein zweijähriges Kind seien ums Leben gekommen.

Der Wagen habe ein Geländer durchschlagen rückwärts in den Fluss an der deutsch-österreichischen Grenze gerollt. Es sei dann in der Flussmitte untergegangen. Das Kind sei geborgen worden, aber die Reanimationsversuche seien vergeblich geblieben.



Nach Angaben von Helfern dürften alle drei Insassen beim Eintreffen der Rettungskräfte schon tot gewesen sein. "Sie waren ungefähr eine Stunde im Wasser", sagte ein Helfer dem ORF. Die Polizei konnte zunächst keine genauen Angaben zum Geschehen machen.