Unfall in Niedersachsen

Mann torkelt auf Gleise – von Zug getötet

04.03.2022, 10:55 Uhr | dpa

In Braunschweig ist ein Mann auf eine Bahngleise gestürzt und von einem Zug überrollt worden. Der Lokführer aktivierte noch die Schnellbremse, konnte das Unglück aber nicht mehr verhindern.

Am Hauptbahnhof in Braunschweig ist am frühen Freitagmorgen eine Person von einem durchfahrenden Güterzug überrollt worden und dabei ums Leben gekommen. Nach Aussage des Lokführers sei die Person "torkelnd ins Gleis gefallen", teilte ein Sprecher der Bundespolizei mit. Der Lokführer habe noch eine Schnellbremsung eingeleitet, das Überfahren jedoch nicht mehr verhindern können.

Die Ermittlungen zum Unfallhergang laufen. Weitere Angaben konnte der Sprecher zunächst nicht machen. Wegen des Unfalls und des Einsatzes mussten am Braunschweiger Hauptbahnhof mehrere Gleise gesperrt werden.