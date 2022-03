In Kurve von der Fahrbahn abgekommen

Unfall mit Quad in Osthessen – zwei Tote

14.03.2022, 08:32 Uhr | dpa, aj

Schwerer Unfall im Kreis Fulda: Ein Mann verliert die Kontrolle über ein Quad, das Fahrzeug kommt von der Fahrbahn ab und überschlägt sich. Der Fahrer und sein Begleiter sterben noch am Unfallort.

Bei einem Quadunfall sind am Sonntag in Osthessen zwei junge Männer ums Leben gekommen. Wie die Polizei berichtete, verlor der Lenker am Abend auf einer Landstraße in einem Kurvenbereich die Kontrolle über das vierrädrige Fahrzeug.



Der 22-Jährige und der 19-Jährige, die in Richtung Hohenroda-Mansbach unterwegs waren, seien mit dem Gefährt durch einen Straßengraben gefahren. Dann hätten sie sich mit dem Quad in einem Waldstück mehrfach überschlagen.

Die "Hessische Niedersächsische Allgemeine" berichtete, das Quad sei nach rechts von der Fahrbahn abgekommen, dann einige Meter neben der Fahrbahn gefahren, bevor es eine Böschung hinunterkrachte und dabei vermutlich gegen mehrere Bäume prallte.

Sachverständiger soll Ursache feststellen

Die zwei Männer, die laut lokalen Medienberichten aus Thüringen stammten, starben trotz Rettungsversuchen an der Unfallstelle, wie es hieß. Die Ursache des Unglücks und die weiteren Details seien noch unklar. Ein Sachverständiger sei eingeschaltet worden.

Während der Rettungs- und Bergungsarbeiten musste die L3173 zwischen Eiterfeld-Soisdorf (Landkreis Fulda) und Hohenroda-Mansbach (Kreis Hersfeld-Rotenburg) in beide Richtungen voll gesperrt werden.