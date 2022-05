L├Ąngste Glasbr├╝cke der Welt lockt Besuchermassen an

Hanoi (dpa) - Vietnam hat einen neuen Touristenmagneten: Die erst am Freitag im n├Ârdlichen Hochland er├Âffnete l├Ąngste Glasbr├╝cke der Welt habe allein in den ersten drei Tagen 15.000 Besucher angelockt, sagte eine Sprecherin der ├Ârtlichen Tourismusbeh├Ârde am Dienstag der Deutschen Presse-Agentur.