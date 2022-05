Ankit Sharma, der im schicken Cyber City IT-Hub mit vielen Hochh├Ąusern mit Glasfassaden ebenfalls in Gurugram f├╝r eine Informatikfirma arbeitet, hat zwar gen├╝gend Wasser. Aber teils komme es am Nachmittag so hei├č aus der Leitung, dass er sich die H├Ąnde daran verbrenne.

Der Klimawandel ist sp├╝rbar

Die extreme Hitze in Indien tritt nach einer Analyse von Mariam Zachariah und Friederike Otto vom Imperial College London als Folge des Klimawandels h├Ąufiger auf als fr├╝her. "Vor dem Anstieg der globalen Temperaturen h├Ątten wir die Hitze, die Indien in diesem Monat erlebt hat, etwa einmal in 50 Jahren erlebt", erl├Ąuterte Mariam Zachariah schon im April. "Jetzt kommt so ein Ereignis viel h├Ąufiger vor - etwa alle vier Jahre. Und solange der Aussto├č von Treibhausgasen nicht gestoppt wird, wird ein solches Ereignis noch h├Ąufiger auftreten."

Im Schatten an den Stra├čenr├Ąndern in Delhi sieht man geparkte Autorikschas, also motorisierte Rikschas. Drin schlafen deren Fahrer - scheinbar haben sie die Hoffnung aufgegeben, in der Hitze noch Kunden zu finden. Einige rufen den wenigen Passanten trotzdem nach, die am hei├čen Nachmittag aus einer nahegelegenen Metrostation kommen.

Auch Libin Baxla verbringt viel Zeit auf der Stra├če. Der 44-J├Ąhrige verdient als Fahrer in einem Auto in Delhi sein Geld. Er ist froh, dass er - anders als die Autorikscha-Fahrer - ein fixes Monatsgehalt von 25.000 Rupien, rund 310 Euro, verdient. Aber auch er k├Ąmpft mit der Hitze beim vielen Warten drau├čen. Am Wochenende habe er sich krank gef├╝hlt, hatte eine hohe K├Ârpertemperatur und Durchfall. Ein Arzt habe gesagt, dass er wohl einen Hitzeschlag erlebt habe. Manchmal, so sagt er, verderbe zudem wegen der Hitze das Lunchpaket, das ihm seine Frau am Morgen zubereite.

Die Hitze hat auch die Landwirtschaft beeintr├Ąchtigt. In den indischen Bundesstaaten Punjab, Haryana und Uttar Pradesh gab es unter anderem wegen der fr├╝hen Hitzewelle 10 bis 35 Prozent weniger Weizenertrag, wie die Zeitung "The Economic Times" berichtete.

Brennnende M├╝lldeponien

Einige M├╝lldeponien haben Feuer gefangen - wegen der Hitze und einer Ansammlung von Gasen, hei├čt es von der Feuerwehr. In der Hauptstadt brannte die Bhalswa-M├╝lldeponie tagelang und h├╝llte die Umgebung in giftigen Rauch. Einige Schulen in der Umgebung mussten dort deswegen schlie├čen. Und besonders Kinder und ├Ąltere Menschen litten wegen der Gase an Atemproblemen, wie der TV-Sender "India Today" berichtete.