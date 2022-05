Ein sehr großer Teil der bisherigen Ansteckungen in Deutschland geht auf Omikron zurĂŒck. Zu der Zeit, als die Variante entdeckt wurde, Ende November 2021, waren in Deutschland erst rund 5,6 Millionen Infektionen bestĂ€tigt. Omikron breitete sich dann ĂŒber Wochen immer mehr aus. Die Autoren der RKI-Modellierung schreiben, ihre Analyse lege nahe, dass hierzulande einer von sechs Menschen ungeimpft, aber infiziert worden sei, meist mit Omikron. Diese Gruppe stehe mit Blick auf den kommenden Herbst und Winter vor grĂ¶ĂŸeren Unsicherheiten, da der Schutz vor schwerer Krankheit kurzlebiger und zu sehr auf diese Variante begrenzt sein könnte. Nach vollstĂ€ndiger Grundimmunisierung, Booster und Infektion wird hingegen ein lĂ€ngeranhaltender Schutz vor schwerer Erkrankung angenommen.

Hintergrund der Modellierung ist, dass das ImmunitĂ€tslevel in der Bevölkerung bisher nicht genau beziffert werden konnte. Das liegt etwa an unbemerkt verlaufenen Ansteckungen und an Überschneidungen der Gruppen von Genesenen und Geimpften. Zur Frage, wie viele Menschen tatsĂ€chlich mit dem Virus in Kontakt gekommen sind, lĂ€uft derzeit auch noch eine Auswertung: FĂŒr die Studie "Leben in Deutschland - Corona-Monitoring 2021" wurden Teilnehmer unter anderem um Blutproben gebeten, die auf Sars-CoV-2-Antikörper untersucht werden sollten. Erste Ergebnisse werden laut RKI im Juni erwartet. Erhoben wurden die Daten von November 2021 bis Februar 2022.