Gegen die beiden Polizisten wird wegen des Verdachts der Körperverletzung im Amt mit Todesfolge ermittelt. Sie sind vom Dienst suspendiert, wie der Mannheimer PolizeiprÀsident Siegfried Kollmar am Mittwochabend bei einer Pressekonferenz gesagt hatte.

Die Ermittler sehen sich seit dem Vorfall heftiger Kritik und einer Debatte ĂŒber Polizeigewalt ausgesetzt. "Wir ermitteln grĂŒndlich, aber das erfordert Zeit", sagte Staatsanwalt Romeo SchĂŒssler. "Niemand muss uns dazu auffordern herauszufinden, was passiert ist."

Die Polizisten hatten ihre Bodycams den Angaben nach bei dem Einsatz nicht angestellt. Die Schulterkameras sollen vor allem Angriffe auf Beamte dokumentieren. In den meisten FĂ€llen werden sie im sogenannten Pre-Recording-Modus genutzt: Dabei werden kontinuierlich kurze Sequenzen aufgezeichnet und nach 45 Sekunden ĂŒberschrieben. Erst wenn der Beamte ein zweites Mal auf einen Knopf drĂŒckt, wird die letzte Sequenz nicht gelöscht und auch die weitere Aufnahme gespeichert.

Wie der LKA-Sprecher am Donnerstag sagte, ist dieses Vorgehen mit DatenschĂŒtzern abgesprochen. Allerdings mĂŒsse man dann in einem "dynamischen Geschehen" daran denken, noch auf den Kameraknopf zu drĂŒcken und dies auch anzukĂŒndigen. LKA-PrĂ€sident Andreas Stenger hatte am Mittwoch gesagt, das wĂ€re laut Dienstanweisung angezeigt gewesen. Warum es nicht passierte, sei Gegenstand der Ermittlungen.