Eine Woche nach dem Einsturz eines mehrstöckigen Gebäudes in China haben die Behörden die endgültige Zahl der Todesopfer mit 53 angegeben. Die Rettungskräfte hätten zehn Menschen lebend aus den Trümmern geholt und 53 Leichen geborgen, berichtete der staatliche Fernsehsender CCTV am Freitag. Es seien "alle" unter den Trümmern eingeschlossenen Menschen gefunden worden, die Rettungs- und Bergungsarbeiten damit beendet.

Der mehrstöckige Gebäudekomplex in der Stadt Changsha, in dem sich neben Wohnungen auch ein Hotel und ein Kino befanden, war am Freitag vergangener Woche eingestürzt. Hunderte Einsatzkräfte wurden an den Unglücksort geschickt, die zuletzt in der Nacht zum Donnerstag noch eine Frau aus den Trümmern retteten.