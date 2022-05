ARD will vier Sender abschalten

├ťberflutete Unterf├╝hrung Lasterfahrer ertrinkt nach Starkregen in Fahrerhaus Von dpa , afp Aktualisiert am 06.05.2022 - 19:20 Uhr Lesedauer: 2 Min. Ammergauer Alpen: In Bayern hat Starkregen an den Ammergauer Alpen innerhalb k├╝rzester Zeit Keller, Garagen und Stra├čen geflutet.

In Bayern ist ein Mann in einer vollgelaufenen Unterf├╝hrung ums Leben gekommen. Offenbar setzte er zuvor einen Notruf ab. Mehrere Fahrzeuge wurden von starken Regenf├Ąllen ├╝berrascht.

Nach starkem Regen und ├ťberflutungen ist ein Autofahrer im Landkreis Garmisch-Partenkirchen ums Leben gekommen. Einsatzkr├Ąfte bargen den Mann am Freitag aus seinem Kleinlaster in einer Unterf├╝hrung in Saulgrub (Landkreis Garmisch-Partenkirchen), wie ein Sprecher der Polizeiinspektion Murnau sagte. Das Wasser habe dort bis zu acht Meter hoch gestanden.

Der Fahrer des untergegangenen Kleinlasters ertrank nach Polizeiangaben in seinem F├╝hrerhaus. Am Donnerstagabend waren insgesamt drei Autofahrer in der Unterf├╝hrung der Bundesstra├če 23 von dem Starkregen ├╝berrascht worden. Nach dem j├╝ngsten Stand gingen die Einsatzkr├Ąfte von keinen weiteren Toten aus.

Polnische Polizei erhielt Notruf

Die Bundesstra├če 23 verl├Ąuft auf diesem Abschnitt im Oberland auf mehreren Hundert Metern in einer von Betonw├Ąnden eingefassten Senke. Dort wurden mehrere Autofahrer am sp├Ąten Donnerstagabend von den Wassermassen auf der Stra├če ├╝berrascht. Zwei Autos und der Kleinlaster blieben stehen und wurden von dem Regenwasser umschlossen. Ein Fahrer brachte sich nach Schilderung der Polizei selbst in Sicherheit, eine Frau rettete sich auf das Dach ihres Autos und wurde von der Feuerwehr geborgen.