Die Vereinten Nationen ben├Âtigen demnach insgesamt 144 Millionen Dollar (136 Mio Euro). 80 Millionen Dollar (etwa 76 Mio Euro) w├Ąren n├Âtig, um das ├ľl aus der "Safer" ├╝ber mehrere Monate in ein anderes Schiff zu pumpen. Der alternde Tanker w├╝rde dann in eine Werft geschleppt und verkauft. Nach vielen Warnungen und Verz├Âgerungen auch wegen des Konflikts kommt Bewegung in den Rettungsplan: Die Huthi-Rebellen, die nahe liegende H├Ąfen seit ihrem Vormarsch im Jemen kontrollieren, stimmten dem UN-Vorschlag grunds├Ątzlich zu.