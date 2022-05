"Ich hatte eine neue Kaj├╝te im Columbus-Modul. Da sagten die russischen Kollegen, da w├╝rde ich auch mal gerne schlafen, machen wir mal einen Zimmertausch", sagte Maurer am Mittwoch in K├Âln. "Und da haben wir da so ein bisschen einen WG-Tausch gemacht." Der 52-J├Ąhrige war am vergangenen Freitag nach knapp einem halben Jahr auf der ISS zur Erde zur├╝ckgekehrt.